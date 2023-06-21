Beşiktaş'ta rota Daler Kuzyaev. Siyah Beyazlılar harekete geçti

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, Rus orta saha Daley Kuzyaev için harekete geçti.

Beşiktaş'ta rota Daler Kuzyaev. Siyah Beyazlılar harekete geçti

Orta Saha mevkisinde Josef De Souza, Atiba Hutchinson gibi oyuncuları kaybeden Beşiktaş, o mevkiye transfer yapmak istiyor. Bu doğrultuda Siyah Beyazlıların hedefindeki isim ise Daler Kuzyaev oldu.

İMZA PARASI İSTİYOR
Sabah'ın haberine göre; Şenol Güneş'in onayı doğrultusunda transfer için harekete geçen Siyah-Beyazlı yöneticiler, 30 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Oyuncu ise 2 milyon Euro talep etti. Ancak arada 500 bin Euro'luk fark olsa da asıl sorun bunun olmadığı öğrenildi. Ortadaki sorunun oyuncunun elinde bonservisi olduğu için imza parası istemesi oldu.

İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILACAK
Teklif edilen rakamı biraz yükseltmeyi planlayan yönetim, mukaveleye ayrıca bonus maddeleri koyarak Kuzyaev'i ikna etmeye çalışacak. Taraflar arasındaki pazarlıkların hafta başına kadar sonuçlanması bekleniyor.

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