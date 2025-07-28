Beşiktaş'ta sağ bek laneti bitecek! İspanya seferi

Süper Lig'e iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü'yi renklerine bağlayarak transferde ses getiren siyah beyazlılar, sağ bek transferini de bitirmek istiyor. Daha önce Bright Osayi Samuel, Kyle Walker Peters ve Emerson ile anlaşan ancak üç oyuncuyla da imza aşamasında pürüz yaşayan Beşiktaş bu sefer rotayı İspanya'ya çevirdi.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Real Valladolid'den ayrılan İspanyol futbolcu Luis Perez Maqueda'yı gündemine aldığı belirtildi. Bonservisini elinde bulunduran 30 yaşındaki sağ bekle Beşiktaş'ın yanı sıra Rubin Kazan'ın da ilgilendiği kaydedildi.

Luis Perez Maqueda, geride kalan sezonda Real Valladolid'de 33 maça çıktı ve 2696 dakika sahada kalmıştı.