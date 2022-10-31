﻿Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal Katar'a gitti

Rachid Ghezzal sakatlıktan kurtulamadı.
Yaklaşık 2,5 ay önce sağ ayağından sakatlık yaşayan Cezayirli oyuncu, tedavisi için Katar’a gitti.
Katar’da uzman bir ekip tarafından kontrollere tabi tutulacak 30 yaşındaki oyuncu, tedavisinin ardından İstanbul’a geri dönecek.
Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Ghezzal’ın, sağ ayak tarak kemiği ve parmak eklemimde yırtık tespit edilmişti.
Ağrıları azaldıktan sonra sahalara dönen Cezayirli oyuncu, iki hafta önce oynanan Trabzonspor maçında yeniden sakatlandı. Karşılaşmada yaşadığı adale sakatlığını atlatan Ghezzal, sağ ayağındaki ağrı nedeniyle tekrar tedaviye alındı.
Bu sezon 5 maçta forma giyen Ghezzal, 7 karşılaşmada görev yapamadı.
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