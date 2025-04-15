Beşiktaş’ta sakatlık kabusu bitmiyor

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor. Bu sezon hem saha içi hem de saha dışı sorunlarla boğuşan Beşiktaş, bir de sakatlıklarla boğuşuyor. Kısıtlı kadrosu ile mücadele eden siyah-beyazlılar bu kez de Ernest Muçi'yi kaybetti.

Beşiktaş'ta savunmada yaşanan üst üste sakatlıkların ardından 24 yaşındaki hücumcunun da kaybedilmesi canları sıktı. Beşiktaş'ın, Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcu, adale sakatlığı nedeniyle 3 hafta oynamayacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TA SAKAT OLAN OYUNCULAR

Bu sezon toplamda 28 sakatlık yaşayan Kartal, bu alanda ligde lider durumda. Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Elan Ricardo ve Zaynutdinov'un tedavileri sürerken Necip Uysal'ın da ağır sakatlığın ardından dönüş süreci devam ediyor. Emirhan'ın durumu yakından takip edilirken Göztepe maçına yetişememesi durumunda yine Başakşehir maçındaki gibi Svensson stoper oynayacak.