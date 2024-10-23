Beşiktaş’ta sakatlık krizi sürüyor. Van Bronckhorst kritik kararın eşiğinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar Avrupa mücadelesinde henüz puan alamazken kalesinde 7 gol gördü. Beşiktaş, Fransa deplasmanında Avrupa’daki kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor.

Zorlu fikstürle mücadele eden Beşiktaş’ta sakatlık krizi yaşanıyor. Siyah beyazlılarda kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu’nun yanı sıra Paulista, Rashica’nın sakatlığı bulunuyor. Öte yandan Ersin Destanoğlu tam olarak hazır olmasa da Lyon maçı için fedakarlık yapmak istiyor.

Teknik Direktör van Bronckhorst, sakatlık sorunu nedeniyle büyük sıkıntı yaşanıyor. En büyük problem kalede yaşanırken Hollandalı teknik adamın kaleyi 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin’e emanet etmesi bekleniyor. Van Bronckhorst’un savunmanın ortasında Paulista’nın yerine Konyaspor maçında olduğu gibi Emirhan’a şans vermesi bekleniyor. Emirhan’ın yanında ise Udokhai forma giyecek. Siyah beyazlılarda savunmanın sağında Svensson, solda ise Massuaku’nun forma giymesi bekleniyor.

Konyaspor maçında oynadığı oyunla göz dolduran Ndour’un yerine Al Musrati’nin forma giymesi bekleniyor. Libyalı oyuncunun yanında ise Gedson Fernandes görev alacak. Sağ kanatta Joao Mario, solda ise Semih Kılıçsoy’un forma giymesi beklenirken forvet arkasında ise Rafa Silva görev alacak. Beşiktaş’ın gol sillahı ise ileri uçta Immobile olacak.