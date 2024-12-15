Beşiktaş’ta sakatlık şoku. Yıldız oyuncun kadrodan çıkarıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ta sakatlık şoku. Yıldız oyuncun kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş’ın yıldız oyuncularından Rashica sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı. Siyah beyazlılardan konuyla ilgili açıklama geldi.

Beşiktaş, Adana Demirspor maçı öncesi sakatlık şoku ile sarsıldı. Siyah beyazlılarda Rashica kadrodan çıkarıldı.

Yapılan açıklamada, Rashica'nın sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği ve 28 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor maçının kadrosundan çıkartıldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş'ta bu sezon 18 maçta süre bulan 28 yaşındaki Kosovalı Rashica, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

Son Haberler
Potada derbiyi Fenerbahçe kazandı
Potada derbiyi Fenerbahçe kazandı
Aydın'da işten çıkarılan işçilerden eylem
Aydın'da işten çıkarılan işçilerden eylem
İstanbul’da yaşandı: Yaşlı adam uyardığı genç tarafından dövülerek öldürüldü
İstanbul’da yaşandı: Yaşlı adam uyardığı genç tarafından dövülerek öldürüldü
Sultanbeyli’de palet üretim atölyesinde yangın çıktı
Sultanbeyli’de palet üretim atölyesinde yangın çıktı
Kars’ta köylerde mera incelemeleri devam ediyor
Kars’ta köylerde mera incelemeleri devam ediyor