Beşiktaş’ta sakatlık şoku. Yıldız oyuncun kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş, Adana Demirspor maçı öncesi sakatlık şoku ile sarsıldı. Siyah beyazlılarda Rashica kadrodan çıkarıldı.

Yapılan açıklamada, Rashica'nın sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği ve 28 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor maçının kadrosundan çıkartıldığı belirtildi.



Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:



"Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.



Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



Beşiktaş'ta bu sezon 18 maçta süre bulan 28 yaşındaki Kosovalı Rashica, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.