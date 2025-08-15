Beşiktaş'ta şansız sakatlık: 3-4 hafta yok!

Beşiktaş'ta St. Patrick's maçında 64'üncü dakikada oyuna girip 3 dakika sonra sakatlanarak kenara gelen Mustafa Hekimoğlu'nun durumu netlik kazandı.

Genç forvetin sakatlığıyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın St. Patrick's ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.