Beşiktaş'ta seçim heyecanı! Kara Kartallar başkanını seçiyor

Beşiktaş, yeni başkanını seçmek için Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da toplandı. Normal şartlarda 2025 yılının Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan seçim 2023 yılının Aralık ayında göreve başlayan Hasan Arat’ın istifasının ardından öne çekildi.

Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yönetim kurulu listeleri belli olurken yeni başkan kongre üyelerinin oylarıyla Sinan Erdem Spor Salonu’nda seçilecek.

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş’ın yeni başkanı yapılacak Olağanüstü Genel Kurul ile belli oluyor. Mevcut başkan Hüseyin Yücel adaylığını açıklarken karşısında ise Serdal Adalı yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oylamaya başlanan Beşiktaş'ın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor.

Genel kurul programı, toplantı başkanlık divanı seçimiyle başlarken, başkan adaylarının programlarını takdimiyle devam edecek. Ardından ise Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Hasan Arat’ın görevi bırakmasının ardından ikinci başkan Hüseyin Yücel görevi devraldı. Yücel, seçimlerde aday olduğunu duyurdu. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nün kurucusu olurken 2022 yılında Avrupa’da Europe Cup şampiyonluğu yaşamıştı. Futbola ilgisiyle tanınan Yücel, Rafa Silva ve İmmobile transferlerinde öne çıkmıştı. Yücel, Beşiktaş’ta daha önce Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan olarak görevler aldı.

Serdal Adalı ise daha önce üç kez Beşiktaş başkan adayları arasında yer aldı. Adalı Holding’in sahibi Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü’nün 25. başkanı olarak görev yapmaktadır. Adalı, Beşiktaş kulübünde asbaşkanlık ve futbol komitesi gibi görevler üstlenmiştir.

YÖNETİM KURULU LİSTELERİ

Hüseyin Yücel: Mete Vardar, Onur Göçmez, Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Deniz Güven, Aslı Üstünkaya, Sertaç Yazar

Serdal Adalı: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Levent Ağan, Özkan Arseven

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ (CANLI)