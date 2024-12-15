Beşiktaş’ta seçim öncesi kavga kızışıyor: Serdal Adalı’dan Hüseyin Yücel’e flaş yanıt

Beşiktaş’ta 29 Aralık’ta yapılacak olağanüstü seçimde 2 aday yarışacak. Seçimde Hasan Arat’ın istifası sonrası başkanlığa gelen Hüseyin Yücel ile bir önceki seçimi kaybeden Serdal Adalı başkan olmak için mücadele edecek.

Siyah beyazlıları bekleyen kritik seçim öncesi ortalık kızışıyor. Dün Akşam TV100 canlı yayınına çıkan Hüseyin Yücel’e Serdal Adalı’dan yanıt geldi. Adalı, “Beşiktaş başkanlık makamı ihaleye çıktı da benim mi haberim yok?” ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:



"Sayın Hüseyin Yücel'in bir televizyon kanalındaki röportajını izledim. Yine hayallerinden bahsetti. Beşiktaş camiası olarak, kendisinin ikinci başkan olduğu yönetimin hayallerini ve bu hesapsız hayallerin sonuçlarını maalesef acı şekilde yaşamaktayız.



Bu işler hayal kurmakla olmuyor. Bir plan çerçevesinde zeka, inanç, ve disiplinli bir program ortaya koymak gerekiyor.



Kendisi yine seçildiğinde vereceği paradan bahsetti.

Şu anda tüzük gereği de olsa başkanlık makamında oturmakta olan Sayın Yücel'e sormak isterim.



Beşiktaş başkanlık makamı ihaleye çıktı da benim mi haberim yok?



Ben de dahil o makamda oturan her kim olursa, Mayıs ayına kadar olan ödemeleri zaten kendi kaynaklarıyla yapmak zorunda! Bu yüzden ben ve yönetim kurulum da bu durum için gereken hazırlıkları yaptık.



KISA VADEDE ÖDENMESİ GEREKEN NE VARSA ÖDENECEK.



Biraz trajikomik olacak ama biz seçildiğimizde Sayın Yücel'in yaptığı hesapsız kitapsız transferlerden doğan borçları ödeyeceğiz. Onun için Sayın Yücel'e buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Artık kanal kanal gezip 11 aylık icraatlerinin sonucu oluşan bu borçlara karşılık vereceği parayı söylemesin ve çok kıymetli olan Beşiktaş başkanlık makamını açık arttırmaya sokmaya çalışmasın.



Özellikle de seçim süresince, camiamıza yakışmayan söylemlerden kaçınmasını tavsiye ediyorum.



Aslolan Beşiktaş'tır…"

Değerli Beşiktaşlılar..



Sayın Hüseyin Yücel’in bir televizyon kanalındaki röportajını izledim. Yine hayallerinden bahsetti. Beşiktaş camiası olarak, kendisinin ikinci başkan olduğu yönetimin hayallerini ve bu hesapsız hayallerin sonuçlarını maalesef acı şekilde yaşamaktayız.



Bu… — Serdal Adalı (@SerdalAdali_x) December 15, 2024

HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, TV 100 canlı yayınında yaptığı açıklamada yönetim olarak ceplerinden 70 milyon dolar çıktığını belirterek, seçilmesi durumunda yapılması gerek acil ödemeler için ne yapacağını şöyle anlattı:

“A planım bu değil, arzu da etmiyorum. Kimse durduk yere 50 milyon euro'yu ödemek istemez. Bu C, en son planım. Hiçbir şey olmazsa ben bunu karşılayacağım. Olağan seçime kadar Beşiktaş'ı sağ salim kıyıya yanaştıracağım. A planı, projelerimiz var. Gayrimenkul projelerimiz var. SuperApp projesi var. Bunları nakde çevirmek istiyoruz. Çalışmalarımızı yapacağız. B planını açıklayamam. Bunların hiçbiri olmazsa C planı çıkartıp karşılaşacağım ve Beşiktaş'ı sağ salim mayıstaki kongreye taşıyacağım. Beşiktaş'ta yapılacak çok iş var ama yapan yok."