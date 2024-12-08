Beşiktaş’ta seçim öncesi yeni kriz çıktı . Duyanlar şaşkına döndü

Beşiktaş'ta yönetimde yaşanan gündem tüm hızıyla devam ediyor. Bir anda görevinden istifa eden başkan Hasan Arat dönemindeki sis perdesinin kaldırılacağı divan kurulu toplantısı iptal ettirilmiş ve mali tablolar divan başkanlığına gönderilmemişti.

Fanatik’te yer alan habere göre, yönetimden hesap sorulacak 21 Aralık'taki oturum iptal edilirken, son 1 yılda olanlar öğrenilmeden sandığa gidilme durumu ortaya çıktı.

Yaşanan skandallardan ve tepkilerden sonra mevcut yönetimin başındaki Başkan Hüseyin Yücel ve ekibi, son döneme ait olan Finansal Tabloları denetleme kuruluna pazar günü teslim etti. Finansal Tabloları her dönem inceleyip, nezaketen Divan Kurulu'na temsil eden Denetleme Kurulu ise bu hareket sonrası adeta şaşkına döndü.

Denetleme Kurulu'nun, tabloların yeni teslim edilmesinden dolayı raporları toplantıya yetiştirme zamanı olmadığını yönetime ve divan kuruluna ilettiği öğrenildi.



ADALI AÇIKLAYACAK



Büyük bir kaosun yaşandığı siyah-beyazlı camiada mevcut yönetimin bir an önce hesap vermesi ve ardından gitmesi beklenirken, Serdar Adalı'nın da fikir değiştirdiği ve kısa süre içerisinde başkan adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Adalı'nın yurt dışında finansal konuların çözümü için bir dizi görüşmeler yaptığı bilgisine ulaşıldı.



EMRE KOCADAĞ



Beşiktaş bir anda seçim atmosferine girerken, adayların da sayısının zamanla artması bekleniyor. Ahmet Nur Çebi döneminde Beşiktaş'ta Asbaşkanlık yapan Emre Kocadağ'ın da başkanlık için kolları sıvadığı öğrenildi. Kocadağ'ın da yakın zamanda adaylığını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.



TEVFİK YAMANTÜRK'TEN AÇIKLAMA



Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, yaşanan olaylar sonrası konuştu. Yamantürk, "Divan Kurulu'nu biz çok yapmak istedik. Seçime denk gelince iş bizim dışımızda... Çünkü denetleme raporları bize gelmedi, parasını biz versek bile salonu kulübün tutması lazım, sonuçta yoldan geçenler Beşiktaş Divan Kurulu'na giremez. Sicil Kurulu'nun bunları tespit etmesi lazım. Mali tablolar gelmedi. Divan Kurulu toplantısının önümüzdeki Ocak ayı içinde muhakkak yapılması lazım. Görüşmemizde Başkan Hüseyin Yücel önce, "Tamam" dedi ama sonrasında olmaması yönünde görüş alındı. Bence yapılması lazımdı" ifadelerini kullandı." ifadelerini kulandı.