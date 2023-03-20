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Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş'ın milli ara planı belli oldu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 19:46
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in milli ara planı belli oldu

Şenol Güneş kararını verdi
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Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanan Beşiktaş'ta keyifler yerinde.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, milli maçlar için lige verilen arada hücum planlarını genişletmek istediği ifade edildi.

Lige verilen milli araya 3 maçlık galibiyet serisiyle giren Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş'in takımının savunmasından memnun olduğu öğrenildi.

Güneş'in, 3 günlük iznin ardından takımının hücum gücünü yükseltmeye yönelik çalışmalara ağırlık vereceği belirtildi.

Milli takımlara gönderilen oyuncularını analiz ekibi tarafından yakından takip edecek siyah-beyazlılar, futbolcularının hem antrenman hem de maç performanslarına göre planlama yapacak.

Beşiktaş, milli aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Şenol Güneş, derbinin 11'ini milli takımlardaki oyuncuların durumuna göre belirleyecek.

Siyah-beyazlılarda A Milli Takımın kadrosundan çıkartılan Tayyip Talha'nın tedavisine başladı. Genç futbolcunun durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Bu arada Beşiktaş, milli arada eksiklerini görmek için hazırlık maçı yapacak.

Siyah-beyazlılar, pazar günü Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.


 

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