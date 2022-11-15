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Şenol Güneş'in Redmond ve Muleka planı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Muleka ve Redmond ile özel olarak ilgileneceği ifade edildi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 12:50
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Redmond ve Muleka planı belli oldu

Şenol Güneş'in Redmond ve Muleka planı
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Beşiktaş, iznin ardından hazırlıklarına 24 Kasım Perşembe günü Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde başlayacak.

Ardından Aralık ayında Antalya kampına gidecek olan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde en uzun hazırlık dönemini geçirecek. Deneyimli teknik adamın, Antalya kampında 2 oyuncu ile özel olarak ilgileneceği öğrenildi.

Güneş'in; Muleka ve Redmond’ın 11'de oynayacağı bir sisteme dönerek hücum hattını daha hareketli hale getirmeyi amaçladığı bildiriliyor.

Son oynanan Serik Belediyespor maçında bu ikilinin uyumunu beğenen Şenol Güneş, Redmond’u forvet arkasında değerlendirecek.

Muleka’yı çok beğendiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Demokratik Kongolu futbolcuyu da çift forvetli sistemde ya da kanatlarda deneyecek.

Transfer dönemine kadar eldeki kadrodan farklı dizilimler üretmek isteyen Güneş, devre arasında ise takıma 3 ya da 4 takviye yapmayı planlıyor.

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