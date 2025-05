Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan zehir zemberek sözler! "Yüzsüzler"

Süper Lig devi Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul devam ederken Serdal Adalı açıklamalar yaptı. Tecrübeli isim, hedeflerinden, başkanlara kadar birçok konuya değindi.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"GÜRKAN AKSOY'U TEBRİK EDİYORUM"

"Bu sabah, bu salona gelirken bir kez daha fark etmiş olduğum bir gerçeklik var. Son 1 senede 3. kez seçim için toplanıyoruz. Bu durum camiamız tarafından sorgulanmalı. Genel kurulumuzun vereceği karar ile belirsizlik süreçlerine son verecek, Beşiktaşımız'ı istikrar taşıyacaktır. Sayın Gürkan Aksoy'u bu yarışa katılımı ve cesareti için tebrik ediyorum, kendisine başarılar diliyorum."

"CAMİAMIZIN AYAĞA KALKTIĞININ EN BÜYÜK GÖSTERGESİDİR"

"Tarihimizin en çalkantılı, en zor dönemlerinden birine başladık. Mazbatamızı alalı henüz 120 gün oldu. 4 aylık süre boyunca maalesef sadece saha sonuçları için mücadele vermedik. Beşiktaş camiasının içinde bulunduğu mental ve psikolojik durum, saha içi sonuçların daha ötesindeydi. Bizim silmeye çalıştığımız izler, kötü geçen birkaç aydan, kaybedilen birkaç maçtan ibaret değil. İçinde bulunulan hedefsizlik durumu, oyuncusundan taraftarına kulübün her noktasına sirayet etmişti. Bu koşullarda insanları bir hedefe yöneltmek en büyük amacımız oldu. Kulübümüzün her noktasında bu değişimlerin başladığını görebiliyoruz. Beşiktaş'ta konuşulan konular tek tek değişti. Beşiktaş'ın adının dahi yan yana gelmemesi gereken haberler her gün manşetlerdeydi. Beşiktaş'ın resmi evrakları televizyonlarda, sosyal medyada dolaşır hale gelmişti. Başkanı ayrı, ikinci başkanı ayrı, yöneticileri ayrı, sportif direktörleri ayrı çalışıyordu. 4 ay içinde geldiğimiz noktada, hangi mevkilere transfer gerektiğini, seneye nasıl şampiyon olabileceğimizi, Bankalar Birliği'nden nasıl çıkacağımız konuşuluyor hale geldi. Bu durum camiamızın ayağa kalkmaya başladığının en büyük göstergesidir."

"CAMİAYI KAOS ORTAMINA SÜREKLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Şu an dünyanın en büyük kulüpleriyle eşdeğer futbol aklına sahibiz. Önümüzdeki sezondan itibaren böyle bir futbol aklının temelini attığı bir Beşiktaş izleyeceğiz. Doğru hoca, doğru idari kadro, doğru oyuncular... Futbol şubemizde bunu yavaş yavaş yakalamaya başladık. Sırada sporcu kadromuzu geliştirmek, camiamızın enerjisini yukarı çekmek kaldı. Hep 3 transfer dönemine ihtiyacımız olduğunu söyledik. Planlı ve programlı ilerlememize rağmen sosyal medya trollerini kullanan ve besleyenler, Beşiktaş'ın iyi yönetilmediğini söylüyorlar. Camiayı yine bir kaos ortamına sürüklemeye çalışıyorlar. Bu pusuda bekleyenleri ne Beşiktaşlılık ile ne Beşiktaşlılık mantığı ile bağdaştırmıyorum. Onu gönder bunu getir kültürü bizi sıfırdan başlamaya itti. Yaşananlar ve gelinen nokta, zaten her şeyi anlatıyor."

"CAMİANIN VİCDANI AFFETMEYECEKTİR"

"Hala egolarını savaştıranlar, kişisel hırslarını Beşiktaş'ın önüne koyanlar var. Beşiktaş başarısız olsun da bize fırsat gelsin diyenler var. Hala alttan alta çalışanlar var. Bunlar öyle bir kitle ki bugünden kalkmış istenilen kadro kurulmazsa kasımda yeni bir kongre, yeni bir olağanüstü seçim olur diyerek ortam hazırlamaya başlamışlar. Dertleri Beşiktaş falan değil. Tek amaçları bir köşe kapabilmek. Bu camianın vicdanı, bunları asla affetmeyecektir."

"KAÇAK GÜREŞİYORLAR"

"Üzülerek söylüyorum ki, henüz istenilen birlik beraberlik seviyesine ulaşamadığımızı sermaye artırım sürecinde gördük. Ekonomik bağımsızlık için önemli bir adım atmışken, Beşiktaşlı büyüklerim ve iş adamlarının desteklerini daha çok beklerdik. Piyasadaki tüm hisseleri yönetim olarak bizim almamızı beklediler zannediyorum. Kısa sürede yaptıkları rekor borçlanmaların kabahatini biz mi üstlenelim ya da Beşiktaş hisselerini almaya değer görmediler. Son yıllarda yaşadığımız itibar kayıplarından da etkilenmiş olabilir. Beşiktaş menfaatleri söz konusuyken maalesef ki birilerini hiç ortada görmedik. Camiamız kaçak güreşenleri, nasıl gizlendiklerini asla unutmayacaktır."

"YÜZSÜZLÜK İÇİNDELER"

"Başkan fedakarlık yapsaydı sözlerini alttan alta yaymaya çalışıyorlar. Bakın bakın bakın! Bana bunu söyleyen, sosyal medya üzerinden söyletenlere bakın; WhatsApp üzerinden transfer yapmış bırakıp gitmiş, diğeri 11 ayda 150 milyon euro borçlandırıp kaybolup gitmiş. Daha neler neler! Utanmadan sıkılmadan 'adam mayıs ayında Bankalar Birliği'nden çıkma sözü verdi, geri kalanı kendi cebinden kapasın' diye yüzsüzlük içindeler. Bunları söylerken karşılarında kimin olduğunu unutuyorlar. Bugüne kadar kimselerin yanına yaklaşamadığı fedakarlıkları, Beşiktaş için yaptım."

"TESİSLER İÇİN ÖNEMLİ AŞAMALAR KAYDETTİK"

"Son günlerde İstanbul’un 5 farklı ilçesinde ve İzmir’de yeni tesislerimiz olması için çok önemli aşamalar kat ettik. Bu tesisler kulübümüzün arması altında, sportif ihtiyaçlarımız ve siz değerli kongre üyelerimizin gereksinimleri doğrultusunda hizmet verecekler."