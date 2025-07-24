Beşiktaş'ta sezonun ilk golü yeni transferden

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Beşiktaş'ta sezonun ilk golü yeni transferden

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaşıyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçın 38. dakikasında Orkun’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası meşin yuvarlak, ceza sahası içinde Konoplia’nın eline çarptı. Bulgar hakem Georgi Kabakov, penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada penaltı atışını kullanan Abraham topu ağlara yolladı ve skoru 2-1 yaptı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham siyah beyazlılar adına sezonun ilk golüne imza attı.

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