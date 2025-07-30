Beşiktaş'ta Shakhtar rövanşının kadrosu belli oldu!

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Beşiktaş'ta Shakhtar rövanşının kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın Polonya'da Shakhtar Donetsk ile oynayacağı Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş ilk maçını Shakhtar Donetsk'e sahasında 4-2 kaybettiği Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun rövanşı için bugün Polonya'ya hareket edecek. Siyah Beyazlılar'da kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı kamp kadrosu şu şekildi:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tiknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Köksü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy.

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