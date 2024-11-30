Beşiktaş’ta sıcak saatler: Van Bronckhorst ile yolun sonuna gelindi

Düzenleme: Kaynak: TRT Spor
Beşiktaş’ta sıcak saatler: Van Bronckhorst ile yolun sonuna gelindi

Beşiktaş’ta sıcak saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda Teknik Direktör van Bronckhorst ile yolun sonuna gelindiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, siyah beyazlı ekibin bugünkü antrenmanında Serdar Topraktepe yer alacak. Yardımcılığını ise Veli Kavlak'ın yapacağı öğrenildi.

Öte yandan Siyah beyazlılarda teknik direktörlük için ilk adayın Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.

Hollandalı teknik direktör van Bronckhorst Beşiktaş ile Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Süper Lig'de 12 maç sonunda 21 puan toplayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde beş maçta iki galibiyet elde etti.

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