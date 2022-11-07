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Şenol Güneş'ten flaş karar: Kimler gidecek, kimler gelecek?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray derbisinden hemen sonra aldığı kararı yönetime ilettiği ileri sürüldü

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 06:58
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Beşiktaş'ta sil baştan 

Şenol Güneş'ten flaş karar: Kimler gidecek, kimler gelecek?
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Beşiktaş'ın Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçtan sonra teknik direktör Şenol Güneş, çarpıcı açıklamalar yapmış, özellikle savunma için eleştirilerde bulunmuştu.

Güneş, maçtan sonraki basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Oyuncu değişikliklerinin gereksiz ve zamansız olması da bizi etkiledi. İki bekin de sakatlanması, son bölümde hamle şansımızı azalttı. Fizik ve taktik olarak eksiklerimiz vardı. Kazanmak istediğimiz maçta kazanacak kadar oynamadık. Son bölümde rakip geri çekildi ama buna rağmen daha şuurlu oynamamız gerekiyordu, oyuncularımız fizik olarak düştü. 

Fiziksel eksikliği kabul ediyorum ama bir de pas yapma yüzdemizin daha fazla olması lazım. Topu rakibe verirseniz peşinden koşarsınız. Bazen 50 metre geriye gelmek zorunda kaldık. Biz savunmada kaldığımızda rakip bunu avantajlı kullandı. Hava topunda da eksik kaldık.

Bu maçta 90 dakika çıkaramıyorsa başka bir problem var. Saha içinde 90 dakika dayanamıyorsa sorun var. Genel ve bireysel sorun var demektir. Kenarda kalan ve oynayan oyuncular fiziksel olarak eksikse genel sorun demektir. 

Bütün bunlara baktığımızda asıl sorunun savunmada olduğunu düşünüyorum. Oyunu rahatlatan savunmadır. Geçen maçta ve bu maçta bunları gördük. Kademede durmayıp yakın markaja geçemezsen rakip de bunu değerlendirir.

Welinton, Montero, Saiss, Emrecan var elimizde. Durumlarına bakacağız. Eldeki oyuncuları değerlendirerek taşıyacağız, transfer dönemi geldiğinde ise eldekiler uyum sağlayamıyorsa, ona göre bakacağız. Oyuncu kalitesine inanıyoruz ama oyunda düşüklük olduğunu söylüyoruz. Takım kaybettiğinde düşüş oluyor. 

Sahamıza gelen oyuncuları kimse karşılamıyor. Bunlar da pozisyon oluşturdu. Bunların hepsi hata. Redmond da oyuna girince geçen maça göre fark oluşturamadı." şeklinde cevap verdi.

Josef iyi niyet ve gayretiyle bunu taşımaya çalıştı. Rosier bunu yapamadı. Hem oyunda iyi değildi hem de değişiklik yapınca bedeli ağır oluyor. Josef de her oyuncu gibi bizim için çok önemli. Şu anda eldeki oyuncularla oynayacağız, transfere daha var. Şu anda en büyük sıkıntı, sağ ve sol stoperlerde. Orada bir hamle yapmamız lazım. Orta saha ve hücumdan daha önemli noktalar var. Bu da çalışmayı gerektiren bir konu. Bunları çalıştıracağız. Takım oturacak, oyuncu verimini alırsak sorun yok, alamazsak değiştireceğiz. Savunmada zaaflarımız daha fazla."

Güneş'in açık açık yaptığı eleştirilerden sonra transfer istediği bölgeler belli oldu.

Siyah beyazlı takımın hocasının öncelikle stoper ve sol bek istediği, ayrıca sağ bek ve bir de orta saha alınmasının doğru olacağını bildirdiği öğrenildi.

Yönetimin ara transfer döneminde belirlenecek oyuncular için harekete geçeceği ifade edildi.

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