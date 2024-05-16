Beşiktaş'ta silahla vurulmuş şahıs ölü bulundu

Olayı duyan çevredeki vatandaşlar, silah sesinin geldiği yere yönelerek Bagane'nin yerde hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Bagane'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Bagane'nin yazıları dikkat çekti. Bir paylaşımında, "Hayatım boyunca doğruları konuştum. Kimsenin yanlışına ortak olmadım. Az adam olun dedikçe şerefsizliği seçenler ile işim olmadı. Kimsenin hakkı yok üstüme bir iyiliğe karşı 10 iyilik yaptım" ifadelerine yer verdi.

Polis ekipleri olayı detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyor.