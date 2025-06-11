Beşiktaş'ta şok ayrılık: Arabistan kulüpleri istiyordu, kararını verdi

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku’nun takımda kalıp kalmayacağı netleşti.

31 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili Africafoot'ta çıkan habere göre Arthur Masuaku, Beşiktaş'la sözleşme yenilememe kararı aldı.

Haberde başta Al-Hilal ve Al-Ahli olmak üzere Arap yarımadasından birçok kulübün de Masuaku ile ilgilendiği kaydedildi. Ayrıca Süper Lig'den Galatasaray'ın da oyuncunun durumunu takip ettiği öne sürüldü.

2022 yazında West Ham'dan Beşiktaş'a transfer olan Arthur Masuaku, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği 3 sezonda 108 maçta forma giyerken 3 gol atıp 18 de asist üretti.