Beşiktaş'ta şok gelişme: Antrenmanda sakatlandı!

Beşiktaş, bu sezon performansıyla çıkış yakalayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Demir Ege Tıknaz'ın sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır.

Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir.
Demir Ege Tıknaz’ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz’ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir."

