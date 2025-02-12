Beşiktaş’ta şok gelişme: Sezon sonu gidiyor

Beşiktaş’a sezon başında Atletico Madrid’den gelen Paulista ilk haftalarda etkili oyunuyla dikkat çekmişti. Ancak tecrübeli oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kaldı.

Devre arasında Brezilya’dan teklif geldiği iddia edilen tecrübeli savunmacı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlı yönetim Paulista ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor.

Brezilya ekiplerinden Corinthians’ın talip olduğu oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş forması ile 16 maça çıkan Brezilyalı savunmacı 1 asist yaptı.