Beşiktaş'ta sorunlar büyüyor

Siyah-beyazlı futbol takımı, kulüp başkanlığına seçilen Serdal Adalı ve yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile ilk haftalarda gözle görülür bir çıkış yapmıştı.

"Kara Kartal", sezonun son düzlüğüne girilirken Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 5 maçta birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 yenilgi yaşadı.

Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinden erken kopan Beşiktaş, Norveçli teknik adamla son haftaya taşıdığı Avrupa umudunu da Twente yenilgisiyle kaybetti. Siyah-beyazlılar, son olarak Türkiye Kupası'nda da hedeflerinden koparak bir başka hayal kırıklığı yaşadı.

SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, ligde ve kupada oynadığı son 5 maçta sahadan bir kez galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste alınan 6 galibiyetin ardından sahasında öne geçtiği müsabakada 10 kişilik Gaziantep FK'ye 2-1, deplasmanda da 9 kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 kaybetti.

Kupada da öne geçtiği Göztepe mücadelesinde bu kez Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kartla atılmasıyla 10 kişi kaldıktan sonra 3-1 yenilen "Kara kartal", bu süreçteki tek beraberliğini 10 kişi tamamladığı Kasımpaşa maçında 1-1'lik skorla aldı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 karşılaşmadaki tek galibiyetini de lider Galatasaray karşısında 2-1 ile aldı. Siyah-beyazlılar, elde ettiği sonuçla rakibinin ligdeki namağlup serisine son verdi.

GOL YOLLARINDA SORUN VAR

Siyah-beyazlı takımın son haftalarda gol yollarında yaşadığı sorun çözülemedi.

Beşiktaş'ta daha çok santrfor bölgesinde görev alan Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun gol katkısı gelecek adına düşündürüyor.

Söz konusu üç futbolcudan son 10 maçta Semih Kılıçsoy 2, Ciro Immobile ise 1 gol kaydetti. Mustafa ise bu süreçte skor katkısı yapamadı.

Söz konusu dönemde 16 gol atan "Kara Kartal"ın gol yükünü ise orta saha ve kanat oyuncuları çekiyor.

Siyah-beyazlı takımda Semih ve Immobile'nin dışında Emirhan Topçu, Milot Rashica, Keny Arroyo ve Ernest Muçi birer, Joao Mario ve Gedson Fernandes ikişer, Rafa Silva 4 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın bir golünü ise Trabzonsporlu savunmacı Arseniy Batagov kendi kalesine attı.