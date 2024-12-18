Beşiktaş’ta soyunma odası karıştı. Bazı yabancıların malzemeciden isteği bardağı taşırdı

Beşiktaş, Süper Lig’in 16. Haftasında Adana Demirspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlılar, ligin son sırasındaki rakipleri karşısındaki mağlubiyete isyan ederek, etkisiz oyuna dikkat çekti.

Türkiye gazetesinden Murad Tamer’in haberine maç sonrası Beşiktaş’ın soyunma odası karıştı. Takımın eski teknik direktörü van Bronckhorst’un döneminde başlayan gruplaşmaların son dönemde daha fazla derinleştiği öğrenildi.

Yerli oyuncular takımın gidişatını daha da kötüleştirebileceğini düşünerek bu konuyu dillendirmedi. Serdar Topraktepe göreve gelip ‘ruhsuz’ olarak nitelendirdiği bazı yabancıları kulübeye çekti. Adana Demirspor maçında yaşananlar sonrası oyuncular arasındaki pamuk ipliğine bağlı ipler de koptu. Karşılaşmanın devre arasında Mert Günok takımı tribünlere götürmek istedi. Svensson dışında yabancı futbolcular bu çağrıya uymadı.

BURADA NE İŞİNİZ VAR?

Kaptanın çağrısına yabancıların kulak asmaması büyük tepki çekti. Başta Mert olmak üzere yerli oyuncular çıldırma noktasına geldi. Beşiktaş’ın soyunma odasında “Sizin tek derdiniz para”, “Böyle davranacaksanız ne işiniz var burada” sesleri yükseldi. Bu tepkilere rağmen bazı yabancı oyuncuların hiç istiflerini bozmaması, üstelik bir ismin de malzemeciden kahve istemesi bardağı taşırdı. Küfürleşmeler, itişmeler güçlükle yatıştırıldı. Başkan Yücel yaşananları öğrenince, “Bu şanlı formayı taşımayacak oyuncuları bir dakika takımda tutmayacağız” açıklamasında bulundu.