Beşiktaş’ta soyunma odası karıştı. Necip, yabancı oyunculara bağırdı

Kaynak: Sporx
Beşiktaş’ta soyunma odası karıştı. Necip, yabancı oyunculara bağırdı

Beşiktaş’ın Adana Demirspor’a 2-1 mağlup olduğu maçta soyunma odasının karıştığı öğrenildi. Devre arasında soyunma odasında bulunan kaptan Necip Uysal’ın yabancı oyunculara sert tepki gösterdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a 2-1 kaybettiği maçın devre arasında yaşananlar ortaya çıktı. 1-0 biten ilk yarının ardından deplasman tribününü tamamen dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi. Bunun üzerine kaptan Mert Günok, Salih Uçan ile birlikte yerli futbolcular ve yabancılardan Jonas Svensson, tribünlere doğru giderek özür diledi.

NECİP UYSAL ÇOK SİNİRLENDİ

Sporx’te yer alan habere göre, yabancı oyuncuların büyük çoğunluğunun taraftar tepkisini ve Mert Günok'un çağrısını dinlememesi, devre arasında soyunma odasında olan kaptan Necip Uysal'ı sinirlendirdi. Necip Uysal, yabancı oyuncuların umursamazlığına tepki gösterdi.

Mert Günok ve Salih Uçan da Necip Uysal'a hak verdi ve takımın mücadele etmemesine, takımı sahiplenmemesine ve umursamaz görüntüye dikkat çekerek acilen bunun düzelmesi yönünde çağrıda bulundu.

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