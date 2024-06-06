Beşiktaş'ta sürpriz anlaşma. Eski Galatasaraylı göreve geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta sürpriz anlaşma. Eski Galatasaraylı göreve geliyor

Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş sürpriz bir isimle daha anlaştı.

Beşiktaş'ın futbol şubesindeki yapılanma devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirilmişti. 2+1 yıllık sözleşme imzalanan van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağı açıklanmıştı.

Bugün de sürpriz bir isimle anlaşma sağlandı. TRT Spor'da yer alan haberde Beşiktaş'ın Futbol A.Ş. Danışmanlığı için Brad Friedel'la anlaşma sağladığı ifade edildi. 2015 yılında futbolu bırakan Friedel son olarak MLS ekibi New England'ı çalıştırdı.

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Şu anda İstanbul'da bulunan 53 yaşındaki Brad Friedel'in özellikle oyuncu satışları konusunda etkin rol oynayacağı, ticari gelirlerin artırılması yönünde çalışmaları olacağı kaydedildi.

BRAD FRIEDEL KİMDİR?
Futbolculuk kariyerinde kalecilik yapan Brad Friedel; UCLA Bruins, Newcastle United, Bröndby, Columbus, Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham formalarını giydi.
Friedel, 1995'te Galatasaray'la sözleşme imzalarken ertesi sezon sarı-kırmızılı takımdan ayrılmıştı.
Futbolu bıraktıktan sonra Tottenham'da farklı görevlerde çalışan Friedel, ABD U19 Takımı'nın başında iki maça çıktı. Friedel, New England'la 2017'de sözleşme imzalamış takımının başında 47 maçta görev yaptı.
Brad Friedel, 2019 yılından bu yana takım çalıştırmıyor.

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