Beşiktaş’ta sürpriz isim gündemde: Rotayı İngiltere’ye çevirdiler

Beşiktaş ara transferde kadrosuna kanat ve bek takviyesi yapmayı amaçlıyor. Siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Gelen son haberlere göre Beşiktaş, Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür’ü gündemine aldı.

İngiliz ekibinde mutsuz olan 25 yaşındaki oyuncunun siyah beyazlı formayı giyemeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Güncel değeri 6 milyon euro olan Abdülkadir için Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde harekete geçmesi bekleniyor. İngiliz ekibinin bonserviste indirime gitmemesi durumunda kiralama için teklif yapılacağı öğrenildi.

Sezon başından bu yana Hull City forması ile 21 maça çıkan Abdülkadir Ömür 1 asist yaptı. 25 yaşındaki oyunun kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.