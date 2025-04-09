Beşiktaş'ta taraftarın sevgilisi ipleri tamamen kopardı. Kara haberi eski futbolcu verdi

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ali Tandoğan, Rafa Silva’nın performansındaki dalgalanmalara dikkat çekerek ilginç bir analiz sundu. Tandoğan “Galatasaray derbisinde 60 metre top sürüp gol atıyor, ama Göztepe maçında altı pastan boş kaleye vuramıyor. Kasımpaşa’da da aynı; pas verse arkadaşları gol atacak, ama o bencillik yapıyor. Neden? Çünkü ‘Beşiktaş’ta şampiyonluk göremem, kendimi parlatıp transfer yapayım’ havasında. Ayrılmayı kafasına koymuş bir futbolcunun hareketleri bunlar. Eski futbolcu gözüyle bunu net görüyorum.” dedi.

“HEM LİGİN HEM BEŞİKTAŞ’IN EN İYİSİ”

Taraftarın zaman zaman eleştirdiği Arthur Masuaku’yu öve öve bitiremeyen Tandoğan, “Masuaku, Süper Lig’in en iyi sol beklerinden biri. Sürekli bindiriyor, pozisyon hatası yapmıyor, mücadeleci ve çok koşuyor. Bence hem ligin hem Beşiktaş’ın en iyisi,” dedi. Ancak sağ bek Svensson için aynı şeyleri Tandoğan “Büyük takımda böyle sağ bek olmaz. Savunma yapıyor ama topu kullanamıyor, hep geri pas. Hücumda sıfır katkı. Beşiktaş ondan bir şey bekleyemez.” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY YA DA FENERBAHÇE KAPAR”

Masuaku’nun değerini vurgulayan eski futbolcu, “Beşiktaş ‘Masuaku’yu bıraktım’ dese, anında Galatasaray ya da Fenerbahçe kapar. Bu kadar net,” diyerek sol bekin kalitesine olan inancını ortaya koydu.