Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor! Galatasaray yenilgisi sonrası Van Bronckhorst'tan 11'e müdahale

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Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor! Galatasaray yenilgisi sonrası Van Bronckhorst'tan 11'e müdahale

Galatasaray derbisinin ardından, Beşiktaş'ın tek golünü atan Ernest Muçi'nin, siyah-beyazlıların cumartesi günü Kasımpaşa'yı evinden ağırlayacağı karşılaşmada ilk 11'de forma giyebileceği iddia edildi.

Galatasaray maçında formayı Semih Kılıçsoy'a kaptıran ancak sonradan oyuna girip Beşiktaş'ın tek golünü atan Ernest Muçi'ye yeniden 11'e dönme ihtimali belirdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Rafa Silva'yı kanattan kurtarmak isteyen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Milot Rashica'ya da bağlı olarak Muçi'ye Kasımpaşa karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer verebileceği belirtildi.

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Ancak denklemi belirleyecek ismin, tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Rashica olduğu belirtildi.

Muçi'nin 11'de sahaya çıkması halinde Semih'e yeniden kulübe yolu gözükecek.

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