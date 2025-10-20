Beşiktaş'ın sezon başında Bundesliga 2 ekibi Schalke'den kadrosuna kattığı Taylan Bulut ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 19 yaşındaki futbolcu, Ole Gunnar Solskjaer dönemindeki Eyüp ve Lausanne maçlarında toplam 96 dakika süre almıştı. Genç sağ bek, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle kulübeye hapsoldu.

SERGEN YALÇIN SÜRE VERMEDİ

Yalçın yönetiminde çıkılan Alanya, Başakşehir ve Göztepe maçlarının kadrosunda yer alan ancak süre bulamayan genç futbolcu, ligde daha sonra oynanan Kocaeli, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarının kadrosunda yer almadı. Taylan Kayseri maçında da statü gereği forma giyemedi.