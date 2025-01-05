Beşiktaş’ta tek ayakta kalan Mert Günok oldu

Kaynak: Habertürk
Beşiktaş’ta tek ayakta kalan Mert Günok oldu

Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor maçında ayakta kalan tek oyuncusu Mert Günok oldu. Tecrübeli kaleci yaptığı 5 kurtarışla takımının puan almasında başrolü üstlendi.

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 9 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, son olarak Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Habertürk’te yer alan habere göre, Siyah-beyazlılar, hücumda varlık gösteremezken özellikle ilk yarıda ev sahibinin baskısına Mert Günok tek başına direndi. Birbirinden kritik kurtarışlar yapan Mert, takımını da oyunda tuttu. Tecrübeli kaleci, maç boyunca 5 kurtarışa imza attı.

2024 yılında Avrupa’nın tüm liglerinde kalesini en çok maçta gole kapatan 10'uncu kaleci olmuştu.

Beşiktaş’ın ve A Millî Takım’ın deneyimli file bekçisi, yıl boyunca oynadığı 44 maçın 19’unda kalesini gole kapatmayı başardı.

Trendyol Süper Lig’de de bu sezon 16 maça çıkan Mert Günok, 6 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Günok ile yeni sözleşme görüşmelerinin ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.

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