Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları son buluyor. İki dev isimden biri gelecek

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışlarının yakında son bulması bekleniyor. Yerli ve yabancı çok sayıda ismin listede olduğu belirtilen siyah beyazlılarda son kararın yabancı hocadan yana olduğu öğrenildi.

Başkan Serdal Adalı’nın Avrupa’da son dönemin 2 iyi teknik direktöründen birini siyah beyazlılara getirmesi bekleniyor. Siyah beyazlıların Nico Kovac ve Roger Schmidt ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Başkan Serdal Adalı’nın Beşiktaş’ın futbol yapılanmasını Alman ekolüne dayanarak değiştirmek istemesi dikkat çekti.

Son olarak Benfica’yı çalıştıran Schmidt’in siyah beyazlılara gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Alman hocanın sözleşmesi için bazı talepleri olduğu ve yönetim kurulunun bunları değerlendireceği öğrenildi.

Alman teknik adam Benfica ve Salzburg ile lig şampiyonlukları yaşadı.

DİĞER ADAY NIKO KOVAC

Beşiktaş’ta teknik direktörlük için en büyük iki adayın Niko Kovac olduğu öğrenildi. Daha önce Bayern Münih’i çalıştıran Hırvat teknik adamın siyah beyazlılara gelmeye hazır olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Son olarak Wolfsburg’da çalışan Kovac’ın kariyerinde Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

Yönetim kurulunun adaylar arasında bir tercih yaparak en kısa sürede imzayı attırması bekleniyor.