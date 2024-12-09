Beşiktaş’ta teknik direktör tercihi belli oldu. Sezon sonuna kadar görevde kalacak

Süper Lig’deki kötü gidişi Fenerbahçe galibiyeti ile durduran siyah beyazlılarda seçimle birlikte en önemli konu teknik direktör oldu. Giovanni van Bronckhorst’un görevine son verilmesi ile takımın başına geçen Serdar Topraktepe, Hatayspor deplasmanından beraberlikle ayrılırken kendi evinde Fenerbahçe’ye karşı galip gelerek önemli bir başarı elde etti.

HÜSEYİN YÜCEL’İN TERCİHİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta yaşanan teknik direktör ayrılıkları sonrası iki kez takımın başına geçen Serdar Topraktepe'yle Hüseyin Yücel'in yola devam etmek istediği belirtildi.

Sabah gazetesinde yer alan haberde Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in siyah-beyazlı kulüpte yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda seçilmesi halinde Serdar Topraktepe'yle sezon sonuna kadar çalışmak istediği ifade edildi.

Haberde, Serdar Topraktepe'nin de seçime kadar iyi sonuçlar elde edip kalıcı olarak görevini sürdürmek istediği aktarıldı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon iki kez takımın başına geçen Serdar Topraktepe, Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2021'den bu yana siyah-beyazlı takımda görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Bodo/Glimt'e konuk olacak Beşiktaş, sonrasında ligde Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, olağanüstü seçimli genel kurul öncesindeki son maçında Alanyaspor'u konuk edecek.

Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul tarihi geçtiğimiz hafta belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada seçim 22 Aralık Pazar, çoğunluk sağlanamazsa 29 Aralık Pazar günü yapılacak.