Beşiktaş’ta teknik direktörlük için 3 aday var. Listede tanıdık isimler bulunuyor

Beşiktaş’ta teknik direktörlük için 1 numaralı aday olarak görülen Sergen Yalçın’ın teklifi reddetmesi herkesi şoke etti. Dün gerçekleşen görüşmede Yalçın’ın kardeşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek Beşiktaş’ı çalıştıramayacağını açıklaması sonrası gözler farklı adaylara çevrildi.

Başkan Serdal Adalı daha önce yaptığı açıklamada Sergen Yalçın’ın gelmemesi durumunda yabancı bir teknik adamla çalışabileceklerini ifade etmişti. Gelen son bilgilere göre yönetimin listesinde 3 aday bulunuyor.

Siyah beyazlıların ilk adayı tanıdık bir isim çıktı. Daha öne Beşiktaş’ı çalıştıran ve taraftarın sevgilisi olan Slaven Bilic, yeniden siyah beyazlıların listesine girdi. Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'ten ayrılmasının ardından boşta olan Hırvat teknik adamın, ligi ve kulübü tanıması en önemli artısı. Kısa süre içerisinde kendisiyle temasa geçilip görüşme sağlanacak.

LUCESCU İHTİMALİ DÜŞÜK

Beeşiktaş’ta listenin ikinci sırasında ise PAOK’u çalıştıran Razvan Lucescu yer alıyor. Mircea Lucescu’nun oğlu olan Rumen teknik adam geçtiğimiz günlerde aldığı ceza sonrasında 4 ay sahalardan men edilirken Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ancak Rumen teknik adamın şampiyonluk yarışı verdiği PAOK'tan ayrılmak istemediği belirtildi. O yüzden bu ihtimal bugün itibariyle düşük.

TERZIC İÇİN NABIZ YOKLANACAK

Slaven Bilic'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta görev yapan Alman teknik adam, Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra boşta kaldı. Tottenham ile adı anılan ve İngiliz ekibinden teklif beklediği iddia edilen 42 yaşındaki çalıştırıcı için siyah-beyazlılar nabız yoklayacak.