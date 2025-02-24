Beşiktaş'ta toprak kayması! Kaya parçaları evlere girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta toprak kayması! Kaya parçaları evlere girdi

Beşiktaş'ta 4 katlı binanın arka cephesinde toprak kayması yaşandı. Ölen ya da yaralının olmadığı olayda toprak ve kaya parçalarının girdiği 3 dairede hasar oluştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, "Can kaybının olmaması bizim için çok önemli. Diğer hasarları karşılayacağız, gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mecidiye Mahallesi Kabalak Sokak'taki 4 katlı binanın arka cephesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın arkasında bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları demir korkulukları ve pencereyi kırarak 3 dairenin içine girdi. Gürültüyle odalarına giren toprak ve kaya parçalarıyla korku yaşayan bina sakinleri belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine akşam saatlerinde binaya gelen ekipler inceleme yaptı. Bina ile ilgili kararın yapılacak incelemenin ardında çıkacak rapora göre verileceği öğrenildi. Olay yerine gelen Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, binada inceleme yaparak çalışma yapan ekiplerden bilgi alırken apartman sakinlerine de ihtiyaçlarını sordu.

CAN KAYBI YOK

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, "Can kaybının olmaması bizim için çok önemli. Diğer hasarları karşılayacağız, gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

Beşiktaş'ta toprak kayması! Kaya parçaları evlere girdi

Beşiktaş'ta toprak kayması! Kaya parçaları evlere girdi

Beşiktaş'ta toprak kayması! Kaya parçaları evlere girdi

Beşiktaş'ta toprak kayması! Kaya parçaları evlere girdi

Beşiktaş'ta toprak kayması! Kaya parçaları evlere girdi

Beşiktaş'ta toprak kayması! Kaya parçaları evlere girdi

Beşiktaş'ta toprak kayması! Kaya parçaları evlere girdi

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