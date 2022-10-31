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Güneş, Galatasaray derbisinde yıldızlarla vuracak

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 10:24
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Beşiktaş'ta, Ümraniyespor mücadelesi öncesinde Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, sarı kart sınırında yer alan isimlerdi. Görmediler derbide sahadalar

Güneş, Galatasaray derbisinde yıldızlarla vuracak
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Beşiktaş'ta, Ümraniyespor mücadelesi öncesinde Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, sarı kart sınırında yer alan isimlerdi. İki futbolcu da kart görmesi halinde Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacaktı. Fakat Ümraniye karşısında korkulan olmadı. İki yıldız da mücadeleyi kart görmeden tamamladı.

Yani hem Gedson hem de Rosier, Cim Bom karşısında Siyah Beyazlı formayı giyebilecek.
Bu arada gelecek hafta eski takımı Galatasaray'a karşı oynayacak olan Gedson, mücadele sonrasında yaptığı açıklamada, "Galatasaray maçı karmaşık ve zor olacak. Oradan en iyi skorla döneceğiz. Çok çalışarak 3 puan aldık. Çok şey değişmedi ama takım ruhu ve birliktelik iyiydi. Hocamız çok iyi bir enerjiyle geldi ve kazandık." ifadelerini kullandı.

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