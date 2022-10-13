Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş açıklaması

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Fransız teknik adam Valerien Ismael'e gelen eleştirileri abartılı bulduğunu dile getiren Kazancı, Şenol Güneş'i istemediği yönündeki haberleri de yalanladı.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, konuyla ilgili şunları söyledi: Hocaya gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa bu kadar eleştirilmezdi.

Ben ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı. Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Bu tür haberler bize zarar veriyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Kararı ben vermiyorum. Başkana da saygısızlık yapılıyor.