Beşiktaş'ı Fenerbahçe derbisi öncesi bekleyen tehlike

Beşiktaş, gergin geçen maçta kendi sahasında Başakşehir'e 1-0 yenilirken, hakem Halil Umut Meler, teknik direktör Valerien Ismael'e de kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşma boyunca sık sık hakem Halil Umut Meler'in kararlarına tepki gösteren Ismael, 88. dakikadaki bir faul kararından sonra ise çileden çıktı.

Başakşehir lehine verilen faule çok kızan Ismael, Meler'e bağırarak tepki gösterdi.

Meler de Ismael'e sarı kart çıkardı. Fransız hoca bu karta da alkışla karşılık verinde ikinci sarı karttan kırmızı kartla tribüne çıktı.

Ismael'in bu kart nedeniyle bir maç cezayla İstanbulspor maçını tribünde izlemesi bekleniyor. Ancak maçın temsilcisinin vereceği rapora göre ceza 2 maç olursa Ismael, 2 hafta sonraki Fenerbahçe karşılaşmasında da takımının başında olamayacak.