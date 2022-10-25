﻿Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sözleri

Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın, isminin Siyah Beyazlılar'la geçmesiyle ilgili konuştu.
A Spor'un sorularını yanıtlayan Sergen Yalçın, "Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın başında bir teknik direktör varken bu konularla ilgili konuşmam yanlış olur. Ben Beşiktaş'ın evladıyım. Benim her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır." dedi.
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