Beşiktaş’ta van Bronckhorst 24 yıl sonra bir ilki başardı

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. Haftasında Eyüpspor’u kendi evinde 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlıların gollerini Rashica ve penaltında Immobile kaydetti. Eyüpspor’un golünü ise penaltıdan Emre Akbaba kaydetti.

Siyah beyazlılar aldığı son galibiyetle puanını 13’e yükselterek Galatasaray ve Fenerbahçe’nin arkasından 1 maç eksikle üçüncü sırada yer alıyor.

Beşiktaş öldü öldü dirildi. Eyüpspor'dan son anda kurtuldu

VAN BRONCKHORST HERKESİ KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Beşiktaş’ta sezon başında göreve gelen Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. Hollandalı teknik adam, Immobile ve Rafa Silva gibi yıldızlarıyla hem ligde hem de Avrupa’da başarılı sonuçlar elde etti. Sezona Galatasaray’a karşı alınan 5-0’lık Süper Kupa galibiyeti ile başlayan siyah beyazlılar, van Bronckhorst yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’nde ön elemeyi geçerek lig sistemli yeni statüde oynamaya hak kazandı.

Van Bronckhorst asıl sorunlarını açıkladı

Hollandalı teknik adam ligde sadece Trabzonspor’a karşı deplasmanda berabere kalarak puan kaybetti.

24 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Giovanni van Bronckhorst, gösterdiği performansla 24 yıl sonra bir ilki başardı. Beşiktaş, Hollandalı teknik adam yönetiminde ligde iç sahada çıktığı ilk 3 maçını da kazandı. van Bronckhorst, bunu 24 yıl aradan sonra başaran ilk teknik adam oldu. Bir dönem Beşiktaş’ı çalıştıran Nevio Scala, söz konusu başarıyı 2000-2001 sezonunda yakalamıştı.

Van Bronckhorst, ligde iç saha maçlarında sırasıyla Antalyaspor'u 4-0, Sivasspor'u 2-0, Eyüpspor'u da 2-1’lik skorlarla mağlup etmeyi başardı.