Beşiktaş'ta virajı alamayan İETT otobüsü kaza yaptı

Düzenleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta virajı alamayan İETT otobüsü kaza yaptı

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan bir İETT otobüsü kaza yaptı.

Virajı alamayan İETT otobüsü kaza yaptı

Alınan bilgilere göre, Dolmabahçe Caddesi'nde seyreden 34 HO 2711 plakalı İETT otobüsü, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak cadde kenarındaki ferforje korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkulukların bir kısmı devrildi. Kaza sonucu hasar gören otobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ayrıca, kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, virajı alamayan otobüsün yol kenarındaki ferforje korkuluklara çarpma anı yer alıyor.

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