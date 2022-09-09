﻿Beşiktaş'ta Weghorst şoku

Beşiktaş'ın lige fırtına gibi giren yeni transferi Wout Weghorst, bugünkü antrenmana çıkmadı.
Weghorst'un dünkü antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlandığı belirtildi.
Hollandalı futbolcunun tedavisine başlanırken, durumunun yarın kesinlik kazanacağı ifade edildi.
Bu arada yeni transferler Tayfur Bingöl ile Nathan Redmond, Siyah-beyazlı takımdaki ilk antrenmanlarına çıktılar.
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