Beşiktaş'ta yangın paniği! Ağaçlar alev aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta yangın paniği! Ağaçlar alev aldı

İstanbul Beşiktaş'ta belediye işçilerinin çalışma yaptığı ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Beşiktaş'ta belediye işçilerinin çalışma yaptığı ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, belediye ekiplerinin çalışma yaptığı ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağaçların alev aldığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ağaç ve çalılar alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta yangın paniği! Ağaçlar alev aldı

Beşiktaş'ta yangın paniği! Ağaçlar alev aldı

Beşiktaş'ta yangın paniği! Ağaçlar alev aldı

Beşiktaş'ta yangın paniği! Ağaçlar alev aldı

Beşiktaş'ta yangın paniği! Ağaçlar alev aldı

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