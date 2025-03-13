Beşiktaş’ta yedek kulübesi hayal kırıklığına neden oldu: Solskjaer bir oyuncuya ‘Hazır ol’ dedi

Beşiktaş, Süper Lig’de Konyaspor’a konuk olacak. Son maçta Gaziantep FK’ya mağlup olan siyah beyazlılar, Galatasaray derbisi öncesinde moral depolamak istiyor.

Gaziantep FK maçı öncesi son 5 maçında 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, Teknik Direktör Solskjaer’in doğru planlaması ile büyük çıkış yakaladı. Norveçli teknik adam, Konyaspor maçı öncesinde oyuncularını motive ederken sezonu üst sıralarda bitirebileceklerinin altını çizdi.

Siyah beyazlılar, Konyaspor maçının ardından milli araya girecek. Sonrasında ise Galatasaray’ı ağırlayacak Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda ise Göztepe ile karşılaşacak.

BİR OYUNCUYA ‘HAZIR OL’ TALİMATI VERDİ

Beşiktaş’ta Konyaspor maçı hazırlıkları devam ederken dikkat çeken konu Immobile ve Semih Kılıçsoy’un durumu oldu. Son haftalardaki formsuzluğu ile dikkat çeken İtalyan oyuncu, gol orucunu Gaziantep FK’ya karşı penaltıdan attığı golle bozdu. Ancak tecrübeli oyuncunun hücumdaki etkisiz oyunu Norveçli teknik adamı düşündürüyor.

Teknik adam Solskjaer, Immobile’nin formsuz oyununa karşı çözümü Semih Kılıçsoy’da arıyor. Genelde yedek kulübesinden sahaya dahil olduğu maçlarda beklentilerin altında kalan genç oyuncunun Konyaspor’a karşı sahaya ilk 11’de çıkabileceği öğrenildi. Norveçli teknik adamın Semih’e hazır olması yönünde talimat verdiği gelen haberler arasında yer alıyor.

YENİ TRANSFERLER HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU

Yedek kulübesinden beklediği verimi alamayan Beşiktaş’ta yeni transferler de hayal kırıklığına neden oldu. Siyah beyazlılarda özellikle Gaziantep FK maçında yapılan değişikliklerde oyuna giren oyuncuların etkisiz oyunları dikkat çekti.

Beşiktaş’a ara transferde gelen Keny Arroyo, oynadığı 4 maçta 1 gol attı. Süper Lig’de sonradan oyuna giren genç kanat oyuncusunun takıma ve Türkiye’ye henüz uyum sağlayamadığı belirtiliyor. Öte yandan Arroyo’nun sık top kaybetmesi de dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Ara transferde kadroya katılan bir başka oyuncu olan Elan Ricardo ise henüz siyah beyazlı formayı giyemedi. Norveçli teknik adam en kısa sürede genç orta saha oyuncusunu sahaya sürmek istiyor.

Teknik heyet 2 genç oyuncunun da en kısa sürede takıma uyum sağlamaları için yoğun çalışma yürütüyor.