Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk imzası atılıyor! 30 milyon euroluk plan ortaya çıktı

Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerin başında hiç şüphesiz Gedson Fernandes geliyor. Başkan Serdal Adalı, önceki gün yaptığı basın toplantısında Portekizli oyuncunun Benfica'daki yüzde 50 hakkını almadan transferine onay vermeyeceklerini açıklamıştı

Adalı'nın bu açıklamasının ardından gözler, Portekiz devi ile çözüme kavuşmayan görüşmelerin ikinci turuna çevrildi.

İlk turda yapılan pazarlıklarda siyah-beyazlılar, daha önce haklarının yarısını 6 milyon euro karşılığında aldığı yıldız orta sahanın oyuncusunu için yine aynı rakamı sunarak Benfica'ya, "Bonservisin yüzde 50'si için de anlaşalım. Anlaşamazsak bizim Gedson'la kontratımız devam ediyor. 3 yıl daha uzatır, oynatmaya devam ederiz" dedi.

GEDSON FERNANDES İLE ANLAŞILDI

Gedson Fernandes ile 2027'de bitecek sözleşmesini yenilemek için prensip anlaşmasına varılması, Beşiktaş'ın elindeki en büyük koz olarak duruyor. Benfica'nın ise karar vermekte aceleci davranmadığı öğrenildi.

Kara Kartal'ın, yaz döneminde 30 milyon euro civarında teklif beklediği Gedson Fernandes'e sezon öncesi Zenit 18 milyon euro, Spartak Moskova ise 25 milyon euroluk teklif yapmıştı.