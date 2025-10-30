Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda gün içerisinde teknik direktör Burak Sidar ile yollar ayrılmıştı. Kara-Kartal, bir açıklama daha yaparak yeni teknik direktörünü duyurdu.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğüne uzun yıllar boyunca Beşiktaş Futbol Akademisi'nde antrenörlük ve teknik sorumlu görevlerinde bulunan Sarp Yiğit getirilmiştir. Sarp Yiğit'e yeni görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."