Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda gün içerisinde teknik direktör Burak Sidar ile yollar ayrılmıştı. Kara-Kartal, bir açıklama daha yaparak yeni teknik direktörünü duyurdu.

Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Teknik direktörle yollar ayrıldı: Daha yeni imza atmıştıBeşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Teknik direktörle yollar ayrıldı: Daha yeni imza atmıştıSpor

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör açıklandı! - Resim : 2

Daha önce ne siyaset ne sporda oldu: Troll ordusunun belgesi!Daha önce ne siyaset ne sporda oldu: Troll ordusunun belgesi!Spor

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğüne uzun yıllar boyunca Beşiktaş Futbol Akademisi'nde antrenörlük ve teknik sorumlu görevlerinde bulunan Sarp Yiğit getirilmiştir. Sarp Yiğit'e yeni görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli olduGalatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli olduSpor