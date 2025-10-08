Milli araya Galatasaray deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlikle giren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın bir yandan kısa vadede takımın oyununun istediği düzeye gelmesi için yoğun çaba sarf ederken bir yandan da devre arasında yapılacak transfer hamlelerini planlıyor.

SERGEN YALÇIN'DAN YÖNETİME JURASEK İÇİN OLUMSUZ RAPOR

Milli arada yönetimle masaya oturarak kadro planlaması konusunda fikirlerini paylaşan Seren Yalçın'ın yaz döneminde Benfica'dan transfer edilen Jurasek'in performansını yetersiz bulduğunu ifade ettiği belirtildi.

Fanatik'in haberine göre; milli ara sonrası Rıdvan Yılmaz'ın Jurasek'in yerini alması beklenirken Beşiktaş devre arasında savunmaya Brezilya'dan bir takviye yapmak için de düğmeye bastı.

BEŞİKTAŞ RENAN'I GÜNDEMİNE ALDI

Sergen Yalçın'ın gözüne giremeyen bir başka isim Gabriel Paulista'nın yerine Vasco de Gama'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Rober Renan'ın gündeme alındığı belirtildi.

Rus ekibi Zenit ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı savunmacı, sol stoper ve sol bek pozisyonlarında görev alabiliyor.

Beşiktaş yönetiminin Vasco de Gama'dan ayrılma ihtimali bulunan Renan için devreye girdiği ve transfer görüşmelerine başlamaya hazırlandığı iddia ediliyor.