Şenol Güneş Ümraniye'de görmek istemediği ismi açıkladı: Onunla çalışmam

Beşiktaş'ta uzun süredir "Geldi, geliyor" denilen teknik direktör Şenol Güneş'le sonunda anlaşma sağlandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael'le yolları ayırdıktan sonra yönetimi Ayazağa'da bir otelde topladı. Toplantıdan oy birliği ile Şenol Güneş ismi çıktı.

Çebi bunun ardından aile dostu olan Güneş'i aradı ve 1.5 yıllık anlaştı.

Ancak Güneş'in anlaşmada bir şart öne sürdüğü ileri sürüldü. İddiaya göre Şenol Güneş, futbol direktörü Ceyhun Kazancı ile çalışmayacağını açık açık iletti.

Ali Naibi ile çalışabileceğini belirten Güneş'in Kazancı'nın Ümraniye'ye gelmesini istemediği de bildirildi.

Çebi'nin Güneş'i Kazancı konusunda ikna etmek için tekrar görüşeceği öğrenildi.