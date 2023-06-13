Beşiktaş'ta Yusuf Yazıcı gelişmesi. Transfer için o takımın izni gerekiyor

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Beşiktaş’ın yanı sıra ve diğer Türk futbol takımları da, Trabzonspor'un onayı olmadan bonservisi Fransa’da Lille kulübünde olan Yusuf Yazıcı'yı transfer edemeyecek.

Sezonu Trabzonspor gibi kupasız kapayan Beşiktaş’ın, Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği iddia edilirken, Trabzonspor'un onayı olmadan bu yıldız oyuncuyu kadrosuna katamayacağı belirtildi.

Bu sezon başında Bordo Mavililere kiralık olarak gelen, ancak istenileni veremeyen ve kiralık olarak Trabzonspor’a dönmesi bir hata olarak devamlı gündeme gelen, Yusuf Yazıcı'nın ismi, Türkiye'deki birçok takım ile anılmaya başlandı.

Yusuf Yazıcı ile ilgilenen takımlardan biri de Beşiktaş.

Teknik patronluğunu Şenol Güneş’in yaptığı Siyah Beyazlı ekibin, Lille forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

İstanbul ekibinin, Lille ve Yusuf Yazıcı ile anlaşması halinde transfer için Trabzonspor yönetiminden onay almaya çalışacak.

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı 2019-2020 sezonunda 16.5 milyon + 1 Milyon Euro bonus bedelle Lille'ye satmış ve sözleşmesine ayrı bir madde de ekletmişti.

Trabzonspor'un Lille ile yaptığı anlaşmaya göre; Fransız ekibi Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'den herhangi bir takıma satması halinde, bordo mavili kulübe 20 milyon Euro tazminat bedeli ödeyecek.

İsmi başta Beşiktaş olmak üzere bazı Türk kulüpleri için adı geçen Yazıcı'nın transferi, Trabzonspor'un onayı olmadığı takdirde gerçekleşmeyecek.

Lille, Trabzonspor ile yaptığı anlaşmayı uygulamadığı takdirde ise 20 milyon Euro tazminat ödemek durumunda kalacak.

Yazıcı, Karadeniz ekibinde bu sezon 20 maçta 5 gol kaydetmişti.

Trabzonspor’un altyapısından yetişen milli oyuncunun Lille ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Yazıcı için, bir dönem kiralık oynadığı ve başarılı maçlar çıkardığı Rus ekibi CSKA Moskova Takımı’nda yeniden ilgilendiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Haliyle bu 20 Milyon Euro ödeme nedeniyle; Beşiktaş ya da CSKA Moskova’nın Yusuf’u kiralık olarak kadrolarına katmaya çalışmaları da söz konusu olacak.