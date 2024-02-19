Beşiktaş'taki büyük rezaleti açıkladı. Neyse ki Semih var

Önce rezaleti açıklayayım.

Beşiktaş'ın rengi ne? Siyah beyaz.

Beşiktaş bu sezon hangi formayla oynuyor? Gri beyaz!

Yahu arkadaş senin rengin gri beyaz mı? Neden sürekli bu renk formalar?

İnanın bana karşısındaki takımlar Beşiktaş'la değil de bir başka takımla oynadıkları sanıyorlardır.

Bu kadar güzel ve görkemli bir forma rengin varken niçin giymezsin de başka renklere girersin ki?

Bu takım Beşiktaş mı?

Bir de Fernando Santos. Bu nasıl oyuna başlamak? Süper Lig'de bu sezonun kötü takımları arasında yer alan Konyaspor karşısında takımın nasıl oluyor da bu kadar aciz oynuyor?

Topla oynamada üstünlük rakipte. İsabetli pasta da.

Kendi sahanda savunma futbolu oynuyorsun.

Ayıp ediyorsun!

Haftalardır sahada varlığı ile yokluğu belli olmayan Cenk Tosun'la neden hala ilk 11'de başlıyorsun?

Necip nasıl oluyor da hala ilk 11'de? Büyük takımın stoperi uzun ve isabetli pasla takımını atağa kaldırır.

Siz gördünüz mü böyle bir pas? Ben görmedim.

Koskoca ilk 45 dakikada pozisyonun yok be kardeşim.

Daha ne diyeyim?

Uykum geldi benim.

Bir baktım ki ilk yarı bitmiş.

Uyumadığıma şükrettim.

İkinci yarıya gelince...

Santos demek ki takımdan çok memnun! Yine aynı 11 başladı iyi mi?

Yine ileride çoğalamayan, savunmada kalabalık duran bir takım. Karşısındaki takım Real Madrid mi?

Sanırım Portekizli hocanın stili bu. Gol yemesin de ne olursa olsun. Arada bir tane de atarsa oh ne ala!

Derken sahneye yine Semih Kılıçsoy çıktı. Bir dakika önce vuruşunda topu defans çizgiden çıkarmıştı.

49'da Rashica ortaladı Semih kafayı uzatıp dokundu. Beşiktaş bu golle öne geçti: 1-0.

Yenilere gelince... El Musrati görev adamı. İşini yapıyor. Alıyor veriyor. Risksiz oynuyor. Kademeleri de iyi.

Muçi ise etkili. Kaleyi gördüğü anda vuruyor. 71'de vurdu yine topu kaleci sektirdi, Cenk Tosun seken topu filelere gönderdi: 2-0.

85'te de bir şutunda top direkten auta gitti.

Görülüyor ki ikisi de güç verecek Beşiktaş'a.

Ve Aboubakar girdi oyuna 80'de Cenk'in yerine. 9 Aralık'tan sonra ilk defa. Sahanın en iyilerinden olan Rashica'nın yerine de Ghezzal. Rashica'nın iki golde de payı vardı, acaba neden çıktı? Bilemiyorum.

86'da da Muçi'nin yerine Salih girdi. Muçi 7 şutla bitirdi maçı. İyi bir rakam bu. Çoğu da heyecanlandırdı tribünleri.

Sonuçta Beşiktaş kazandı. Ama nasıldı derseniz oyun olarak, kötü derim.

Bu yetmez. Bunu bilin isterim.

Bir kaç iyi adamla gitmez.

Takım olarak iyi olmalısınız, bunu da açık açık belirtmeliyim.