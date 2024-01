Beşiktaş'taki rezaletin asıl nedenini ortaya çıkardı. Gürel Yurttaş yazdı

Maç başladı. Bekliyoruz. Beşiktaş geçen maçta Pendik'ten fark yedi ya. Bu kez hırslı olacağını sanıyoruz.

E Adana Demirspor da bu ligin dişli takımlarından biri. Son haftalarda kazanamasa da üst sıralarda gözü var. İyi oynar diye umuyoruz.

5 dakika geçiyor bekliyoruz.

10 dakika geçiyor bekliyoruz.

20. dakika oldu yine bekliyoruz.

Bekliyoruz da bekliyoruz.

Ama ortada dişe dokunur hiç bir şey yok.

Üstelik taraftarı da Pendik faciasından sonra beklenmedik bir olgunluk içinde. Protesto yok, destek var.

Ama biz yine de bekliyoruz.

Fernando Santos'un yaptığı bir kaç değişiklik işe yaramamış gibi görünüyordu. Adana Demirspor ise topa sahip olan taraftı ama gol pozisyonu 45 dakikada var mı dersen sıfır!

Beşiktaş'ta ise biraz Gedson, biraz Rashica. Arada bir Semih. Gerisi aynı terane.

Ne olacak bu takımın hali böyle derken; ilk yarı sona erdi.

48'de enteresan bir pozisyon oldu. Barasi önünde koşan Demir Ege'yi düşürdü. Ancak görüldüğü kadarıyla kazayla olmuş bir olaydı, koşarken ayak bileği Demir Ege'ye geliyordu. Hakem Atilla Karaoğlan birden çıkardı kırmızı kartını. İkinci sarıdan kırmızı kart! Bu arada pozisyonda olmayan Stambouli de sarı gördü. Nedenlerini anlayamadı kimse. Ama sonuçta Adana Demirspor artık 10 kişiydi işte. Sanırım hakem oyuna ben bari biraz aksiyon katayım diye düşünmüş olmalı! Başka türlü izah edemiyorum.

Kırmızıdan sonra Beşiktaş biraz hareketlenir gibi oldu.

55'te Rashica ceza alanına girdiği anda arkadan rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Taraftarlar penaltı bekledi ama Karaoğlan devam ettirdi. Neden penaltı değildi, VAR neden sessiz kaldı? Bunlar da maçtaki bir başka soru işaretiydi.

Ve biz ilk yarıda olduğu gibi yine bekliyoruz.

Fernando Santos ne kadar bekleyecek değişiklikler için merak ediyoruz.

Çünkü sahada görüntü var ses yok türünden futbolcular var. Derken 61'de sahanın en kötülerinden Tayfur'un yerine Ghezzal'ın girdiğini görüyoruz.

Beşiktaş eksik rakibi karşısında artık daha etkili ama. Takım halinde değil, bazı oyuncuların kişisel çabalarıyla. Başrol Rashica'ydı. Bunlardan biri olan Semih'in 69. dakikada üst direkte patlayan topu biraz olsun renk kattı maça.

Maçın bitmesine dakikalar kalmasına ve sahada alınacak o kadar oyuncu olmasına rağmen Santos'un değişiklik yapmak için sabırla beklemesi enteresandı. Ve 78'de gitti sahanın iyileri arasında olan Semih'i alması daha da enteresandı. Rebic girdi yerine. Sahada hala neden kaldığı anlaşılamayan Cenk'in hemen peşinden ceza alanı içinde önünden geçen topa dokunamaması ve seyretmesi de yanlış kararın kanıtıydı adeta.

86'da bu kez Muleka'yı aldı oyuna. İleride en etkili adam olan Rashica'yı sağ beke çekmesi ilginçti.

88'de Adana Demirspor ceza alanında Rebic Dorukan mücadelesinde de penaltı bekledi Beşiktaşlılar ama boşunaydı. Peşindan altı pasa gelen topa hem Muleka'nın hem de Cenk'in dokunamamasına ne demeli?

Sonuçta şunları söylemeden edemeyeceğim. Her hafta diyorum ama yine tekrar edeceğim.

Bu takımda Beşiktaş ilk 11'inde asla olmaması gereken oyuncular var. Kimisi yedek bile olamaz. Beşiktaş'taki rezaletin asıl nedene bu işte. Tamam hakem de hatalı kararlar verdi ama... Sen de Beşiktaş'sın. Bu kadar kötü oynamaya hakkın var mı? 0-0 biten maç ve bir hayal kırıklığı daha.

Adana Demirspor 10 kişi de... Beşiktaş kaç kişi. 10 mu, 9 mu? Sahada olup da olmayanlar var her maçta aslında.

Evet bu kadro eski yönetimin eseri. Ama yeni yönetim ne zaman yapacak beklenen söz verilen o takviyeleri?

Sürekli ha geldi ha geliyor diye gözleri yolda kaldı herkesin. Gelen yok giden yok.

Bu gitmez böyle. Benden söylemesi.

Her maça umutla koşan taraftara yazık.

Svensson'dan başka transfer yapılamamasına bilmem ki ne demeli?